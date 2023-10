João Félix e os aplausos no Dragão: «Espero que tenha sido uma mudança positiva»

João Félix foi aplaudido pelos adeptos presentes no Estádio do Dragão no momento em que entrou em campo no Portugal-Eslováquia. Uma mudança que o avançado espera que seja permanente, depois de episódios recentes onde existiram assobios a jogadores da Seleção Nacional, como Otávio (na Luz) e João Mário (em Alvalade)."Espero que tenha sido uma mudança positiva. Antes assistimos a episódios de companheiros que foram assobiados. Temos que perceber que uma coisa são os clubes, outra é a seleção. Estamos todos do mesmo lado", referiu o internacional português à Sport TV.