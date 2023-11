João Mário: «Espero que seja o primeiro de muitos jogos pela Seleção»

João Mário também fez a sua estreia absoluta pela Seleção Nacional, entrando no decorrer da segunda parte do encontro com o Liechtenstein. Depois do triunfo por 2-0 de Portugal, o defesa admitiu que realizou um "sonho"."Foram minutos muito especiais, um sonho tornado realidade. Espero que seja o primeiro de muitos jogos pela Seleção. Não estava à espera, fui chamado à última da hora. Mas estou muito feliz por estar aqui, por merecer a confiança do mister. Agora é continuar a trabalhar no clube para retribuir essa confiança", disse o defesa do FC Porto ao Canal 11."O míster disse-me para desfrutar da estreia, para ser feliz em campo. Foi o que tentei fazer e agora pensamos já no próximo", contou ainda quando questionado sobre as palavras que Roberto Martínez lhe endereçou."O grupo tem muita qualidade, a escolha vai ser muito difícil para o Europeu. Resta-me trabalhar, dar o máximo e ser mais uma opção. Sou um de muitos", vincou João Mário.