João Neves após estrear-se pela Seleção Nacional: «Sonhei com este momento»

João Neves estreou-se esta segunda-feira pela Seleção Nacional, entrando na segunda parte do Bósnia-Portugal (0-5). À Sport tv, o jovem médio de apenas 19 anos admitiu que se tratou de "um sonho" e diz que vai trabalhar para poder estar entre os convocados para a fase final do Euro'2024.

A estreia acontece antes do planeado?





"Sim, são coisas que acontecem com naturalidade. Depende do meu trabalho, de como é o meu foco no treino e no clube e quando tenho oportunidade vão dar sempre o meu máximo"

Era isto que imaginava?



"Sempre sonhei estrear-me na seleção A. Não sabia se seria com estes jogadores ou com outros, mais à frente, mas sonhei com este momento e foi aproveitado da melhor forma"

Que garantia lhe dão os elogios de Martínez?



"Dá-me a garantia de que vou trabalhar, dar o meu máximo, se ele reconhece a minha qualidade e maneira de ser só tenho de continuar a mostrar isso"

"É algo que depende de mim, da minha forma de trabalhar, e cabe ao selecionador escolher os jogadores"

João Neves na RTP3

Como sentiu a sua estreia na Seleção Nacional?

"Foi uma noite muito especial e acima de tudo queria agradecer à equipa pela forma como me recebeu desde o primeiro dia do estágio. É algo que vai ficar marcado para a minha carreira e vai ser memorável."

Foram só cerca de dez minutos, mas como foi estar ali no meio de todos estes craques?

"Foi muito bom estar a jogar com grandes jogadores de alto nível. Torna-se mais fácil estarmos com jogadores de alta qualidade."

Oitava vitória da Seleção, mais um resultado histórico. São muitas emoções?

"São mesmo. Estou muito feliz. Espero que seja a primeira de muitas e agora é continuar a trabalhar no clube para continuar a ter lugar na seleção."