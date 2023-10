João Neves: «Disseram-me que tinha de ser a primeira internacionalização de muitas»

João Neves estreou-se pela Seleção Nacional na goleada na Bósnia (0-5), num momento que irá recordar para sempre. O jovem médio de apenas 19 anos falou também das palavras que recebeu no balneário dos colegas e ainda dos elogios de Roberto Martínez

"Estou muito contente. Vou lembrar-me sempre do momento em que o mister me chamou do banco para tirar a camisola de treino para entrar. Vai ser um dia para recordar para toda a vida", começou por dizer na zona mista do estádio.

Sobre o estágio



"Desde o primeiro dia a equipa acolheu-me da melhor forma, senti-me em casa e tenho de agradecer a todos pela forma que me receberam"

Ronaldo já era uma estrela quando começaste



"Já falámos sobre isso [risos]. Se não estou em erro, ele estava a jogar o Euro’2004 e eu ainda não era nascido. Agora estou a treinar com ele. É algo engraçado de se contar e um sonho"

Conselhos



"Recebi vários. Bruno, João, Cancelo, Cris… todos me deram conselhos, para jogar com tranquilidade e divertir-me"

Praxe especial?





"São praxes que acontecem. Ainda agora falei para toda a equipa. Todos me deram os parabéns mas disseram-me que tinha de ser a primeira internacionalização de muitas"

Martínez falou do João como o líder do Benfica. Sente-se o líder do Benfica?



"Sinto-me um jogador normal no Benfica, como todos os outros, que trabalha para o mesmo objetivo, mas as palavras de Martínez são sempre boas de ouvir e ele reconhece o meu trabalho. Vou sempre dar o meu máximo"