À medida que iam entrando ou saindo, todos os jogadores foram aplaudidos no Estádio José Alvalade, mas o reconhecimento do público para com João Neves foi diferente. O benfiquista, na casa do rival - que feriu recentemente, no dérbi que terminou em vitória (2-1) das águias - recebeu uma verdadeira ovação quando entrou, aos 86’.