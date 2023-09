Lamine Yamal é a coqueluche da seleção espanhola

Lamine Yamal, extremo de 16 anos do Barça, é o centro das atenções na Espanha, que enfrenta na sexta-feira (17h) a Geórgia em Tbilisi e na terça-feira seguinte (19h45) o Chipre em Granada. "Desde os sub-15 que joguei por Espanha. Sempre deixei claro que era por Espanha que quero vencer o Europeu e o Mundial", frisou Yamal, que também podia ter eleito Marrocos, onde nasceu o pai. "Tentarei desfrutar ao máximo. A minha mãe disse-me para ter cuidado, pois tem medo que me aleijem", frisou o atacante. "O Yamal? Estreei-me ainda ele não tinha nascido. Ou ele é muito novo ou eu sou muito velho", brincou Azpilicueta. Gavi treinou com uma proteção na cabeça por ter sofrido um golpe na orelha no jogo do Barça com o Osasuna.