Lindelöf: «Era impossível jogar. Só a ideia de seres assassinado na rua por levares camisola sueca...»

Na qualidade de capitão da Suécia, Victor Lindelöf explicou que "era impossível" aos jogadores da seleção nórdica continuarem a partida com a Bélgica, em Bruxelas, depois do ataque terrorista que matou dois cidadãos suecos na capital belga."Quando soube da notícia, falei primeiro com os meus colegas de equipa e depois com os jogadores belgas. Houve logo uma grande solidariedade no balneário da Bélgica. Emocionalmente era impossível continuar a jogar. Isto é terrível. Só a ideia de seres assassinado na rua por levares uma camisola sueca... Infelizmente, em toda a parte vemos pessoas com armas. Gostava de enviar as minhas condolências às vítimas, em nome dos jogadores", disse o defesa do Manchester United depois da partida, referente à fase de qualificação do Euro'2024.O jogo estava no intervalo e já não foi reatado, numa altura em que estava 1-1 no marcador.