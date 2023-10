Mbappé de luto foi autorizado a ausentar-se do estágio da seleção francesa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Mbappé deixou o estágio da seleção francesa ontem à tarde devido à morte de uma pessoa próxima. O avançado do PSG foi autorizado por Didier Deschamps a deslocar-se a Bondy, na periferia de Paris, para apresentar condolências à família do falecido e ao início da noite voltou a juntar-se ao grupo em Clairefontaine.

Os gauleses viajam hoje para Amesterdão, onde amanhã defrontam a Holanda e podem qualificar-se se vencerem ou empatarem e a Grécia perder. Kingsley Coman crê que a ‘laranja’ quer vingar-se do 4-0 de Paris. "Espero uma grande reação deles", disse o extremo do Bayern. Konaté, central do Liverpool, concordou: "Eles estão à nossa espera."