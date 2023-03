Mica Pinto e a goleada frente a Portugal: «Esta derrota serve de lição»

Mica Pinto lamentou a goleada (6-0) sofrida pelo Luxemburgo diante de Portugal, tendo destacado a eficácia portuguesa nos primeiros 45 minutos."Tinhamos uma ideia de jogo. Sabíamos que Portugal iria sobrecarregar as linhas laterais. A nossa ideia era ganhar duelos, mas contra uma equipa tão boa é difícil. Paga-se sempre caro. Portugal foi muito eficaz na primeira parte. Se não me engano, foram quatro remates e quatro golos. Mas foi merecido. Portugal foi claramente superior. Sabemos que contra as grandes equipas temos que tornar o jogo mais físico", começou por referir o lateral-esquerdo à Sport TV."Na segunda parte tentámos pressionar mais alto e resultou durante 20 minutos, mas Portugal também tem jogadores rápidos no contra-ataque. Fazem trocas e o ritmo de jogo continua igual. Temos de tentar fazer melhor", acrescentou, deixando depois um elogio à seleção luxemburguesa."Temos trabalhado muito para estarmos nas fases finais. Temos um bom grupo. Esta derrota serve de lição", concluiu.