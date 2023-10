«Mil golos»: Cristiano Ronaldo revela o desafio que Pinto da Costa lhe lançou

A animada conversa entre Cristiano Ronaldo, Pinto da Costa, Luís Gonçalves e Ricardo Carvalho no Dragão A animada conversa entre Cristiano Ronaldo, Pinto da Costa, Luís Gonçalves e Ricardo Carvalho no Dragão

Depois de bisar na vitória (3-2) de Portugal sobre a Eslováquia, que garantiu o apuramento para o Euro'2024, Cristiano Ronaldo revelou parte do teor da conversa que teve ontem com Pinto da Costa, antes do treino da Seleção Nacional, no Estádio do Dragão."A conversa que eu tive com o Sr. presidente do FC Porto foi que ele fez-me um desafio que eu tinha que chegar ao 1.000 golos. Houve ali uma fase engraçada. Eu acho que vai ser bastante difícil, mas é como eu disse, é preciso ver como vou estar mentalmente, a minha motivação. Fisicamente, como é óbvio, que se as minhas pernas e o meu físico me tratar bem como eu o trato... Vamos ver. São pequenas etapas que me motivam, mas antes de chegar aos 1.000, primeiro quero chegar aos 900. Ainda falta bastante. Eu acredito que vou chegar. Acho que os objetivos têm de ser definidos a curto prazo e não a longo prazo. Eu olho para esse objetivo, os 900, de forma confiante. Para chegar aos 1.000 há muita pedra que tem de ser partida. Mas tudo é possível", contou CR7 na zona mista, aos jornalistas.O craque português, recorde-se, chegou hoje aos 857 golos oficiais na carreira.