Nuno Mendes: «Conseguimos executar bem o que tínhamos feito no treino»

Titular diante do Luxemburgo , Nuno Mendes fez uma assistência e ajudou no triunfo por 6-0 da Seleção. Após o encontro, o lateral do PSG enalteceu a boa atuação coletiva."Foi um jogo muito bom da parte da equipa. Entrámos bem, a fazer golos cedo e a proporcionar o que o mister nos pediu para fazermos. Conseguimos executar bem o que tínhamos feito no treino. Foi um jogo muito bem conseguido. Na segunda parte entrámos um bocadinho aquém mas conseguimos marcar mais dois golos", disse o lateral, à RTP3.Questionado sobre o "novo espírito" que se vive na Seleção, como Cristiano Ronaldo referiu, Nuno Mendes confirmou. "Sim, é um novo ambiente mas estamos sempre focados em dar o nosso máximo nos treinos e poder captar as coisas que o mister nos diz porque é uma nova era e temos que estar todos concentrados para podermos ajudar o mister e ele ajudar-nos a nós".Pouco depois, à Sport TV, Nuno Mendes realçou que se sente "confortável" neste modelo de jogo. "Temos três centrais. O mister pede-nos para estarmos abertos para ajudar a equipa e termos espaço. Foi isso que fizemos e fizemo-lo bem", referiu, acrescentando: "É o mesmo sistema do clube. Sinto-me confortável. É dar continuidade.""Estamos a representar o nosso país. Se houvesse um jogo a seguir, claro que toda a gente iria querer jogar. É esse sentimento que temos que ter em todos os jogos", finalizou.Mais tarde, Nuno Mendes confessou qual era a sua real intenção no lance do golo inaugural de Portugal, em declarações ao 11, tendo começado por destacar a exibição lusa. "[Jogo] Correu bem, conseguimos manter a maioria da posse de bola. Dominámos o jogo do início ao fim, o que pretendemos desde o início do jogo. Marcámos três golos cedo e isso fez com que o jogo fosse mais fácil para nós, num campo muito difícil. O Luxemburgo tem uma grande equipa e conseguimos chegar aqui e reagir bem e ganhar o jogo", realçou."Sentes-te bem com novo sistema? Sim, claro. No clube também jogo assim, acho que é uma tática que me favorece muito. Sou um jogador ofensivo, tenho muita velocidade, o que acho que ajuda muito e acho que é uma boa opção para poder estar bem no jogo e ajudar a equipa", acrescentou, fazendo por última uma revelação em relação ao primeiro golo de Cristiano Ronaldo no encontro."Queria rematar [risos], mas não importa quem faz o golo. Estou feliz por ter feito mais uma assistência. A equipa ganhou, é isso que importa", terminou.