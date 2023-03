Cristiano Ronaldo bisou frente ao Liechtenstein com este grande golo de livre direto

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Cristiano Ronaldo voltou esta quinta-feira, frente ao Liechtenstein, a marcar de livre direto pela Seleção Nacional, isto depois de no último sábado também ter marcado no triunfo do Al Nassr sobre o Abha (2-1) na cobrança de um livre direto de muito longe. Remate potentíssimo de CR7 deixou Benjamin Buchel sem hipóteses de defesa e o capitão chegou ao segundo golo da noite.