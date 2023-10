Onda de lesões na Holanda: Sete jogadores podem estrear-se no jogo com a França

Com as dispensas de Berghuis e Koopmeiners, as mais recentes baixas numa seleção da Holanda que enfrenta uma onda de lesões – Botman, Depay, Gakpo, Frenkie de Jong e De Ligt são outros ausentes de peso –, Ronald Koeman vai enfrentar a França com um grupo marcado pela inexperiência. Sete dos 23 convocados (Brian Brobbey, Quilindschy Hartman, Jeremie Frimpong, Ian Maatsen, Nick Olij, Micky van de Ven e Bart Verbruggen) podem estrear-se e há outros tantos jogadores com sete ou menos internacionalizações.