Os cenários de Portugal caso termine a fase de grupos do Euro'2024 em 1.º, 2.º ou 3.º lugares

O sorteio da fase de grupos do Campeonato da Europa de futebol de 2024, a realizar entre 14 de junho e 14 de julho do próximo ano, ditou Portugal no Grupo F, juntamente com Turquia, República Checa e o Vencedor do Playoff C (Geórgia, Grécia, Cazaquistão ou Luxemburgo) e desde logo ficaram definidos os possíveis caminhos de Portugal na competição, isto caso consiga o apuramento para os oitavos de final.Se Portugal terminar a fase de grupos no 1.º lugar do Grupo F, já sabe que irá defrontar, a 1 de julho, o 3.º classificado dos grupos A, B ou C (pode consultar aqui o resultado do sorteio), em Frankfurt. Porém, se se qualificar no 2.º lugar, a Seleção Nacional terá de travar forças com o 1.º classificado do grupo D (França, Holanda, Áustria ou Vencedor do Playoff A - Polónia, País de Gales, Finlândia ou Estónia), a 2 de julho, em Leipzig.Contudo, existe ainda a possibilidade de Portugal qualificar-se como um dos melhores 3.º colocados. Caso seja este o cenário de Portugal, a formação lusa já sabe de terá de bater-se com o 1.º classificado do grupo C (Inglaterra, Dinamarca, Sérvia e Eslovénia), a 30 de junho, em Gelsenkirchen.