Otávio: «Tenho três golos por Portugal, dois foram de cabeça»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Otávio entrou aos 75 minutos frente ao Luxemburgo e aos 77' fez o quinto golo de Portugal e de cabeça. Algo que não é tão usual na carreira do médio, mas que tem sido habitual com as quinas ao peito, como lembrou à Sport TV."Tenho três golos por Portugal, dois foram de cabeça. Já consegui marcar alguns golos de cabeça. Fico feliz por ter ajudado. Isso é o que importa", começou por referir após o jogo, falando depois sobre o novo selecionador nacional Roberto Martínez."O mister passou-nos bem os nossos deveres e toda a gente cumpriu. Todos deram o melhor e o resultado fala por si. É um treinador novo, métodos diferentes. Toda a gente quer jogar. Todos dão o melhor, mas quem ganha é Portugal. O mister quer que pressionemos em cima e tenhamos mais bola", assumiu.Numa altura em que Portugal lidera o grupo de apuramento para o Euro'2024, Otávio confessou o desejo de erguer o troféu. "Claro que gostava de ser campeão europeu. Todos têm esse sonho", concluiu.