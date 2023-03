Palhinha e os assobios a João Mário em Alvalade: «Pensem no legado que querem deixar à geração futura...»

João Palhinha criticou os assobios a João Mário em Alvalade durante o Portugal-Liechtenstein (4-0). O médio do Benfica entrou na segunda parte e ouviu apupos quando tocou na bola."É muito triste... enquanto colega e amigo não gosto de ver isto em campo. Há que respeitar as decisões que nós, futebolistas, tomamos. Ele é um profissional exemplar e tenho pena que tenha sido assobiado. As pessoas que o assobiaram que reflitam se é essa a imagem que querem deixar aos filhos, que no futuro serão eles. Temos de pensar no legado que queremos deixar à geração futura", disse o médio do Fulham na zona mista, após o jogo, que considerou "bom"."Respeitámos muito o adversário e em casa temos um fator extra. Estamos num processo de apreendizagem, com novas ideias e sistema e acho que nos vamos adaptar muito bem. Temos uma equipa com jogadores muito diferentes e vamos beneficiar muito com isso. Os primeiro dias têm sido muito bons, tenho gostado bastante de trabalhar com o novo selecionador", acrescentou Palhinha.Palhinha destacou ainda os apuramentos das várias equipas portuguesas nas provas europeias: "Sporting a eliminar o Arsenal? Fico muito feliz, tal como também fico feliz com o apuramento do Benfica ou qualquer equipa portuguesa lá fora. Infelizmente o FC Porto não passou mas gostava que tivesse passado. Não é por ter sido jogador do Sporting. Aquela mentalidade de não torcer pelos rivais... eu torço para que as equipas portuguesas tenham sucesso. O Sporting mereceu passar."