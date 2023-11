Palhinha enaltece caminhada histórica: «O que fizemos não é fácil de se fazer»

Titular no meio campo português na vitória sobre a Islândia, João Palhinha enalteceu o triunfo por 2-0 alcançado e também o facto de Portugal ter fechado a qualificação apenas com vitórias."Não foi fácil de conseguir. Era o principal objetivo do grupo. O que fizemos não é fácil de se fazer e a prova disso foi a história que escrevemos. Agora temos o Euro pela frente e vamos encarar com a máxima motivação. Estamos ansiosos que chegue a essa altura [Euro'2024]. Somos Portugal, uma equipa ambiciosa, lutadora, à nossa imagem e do nosso povo. Temos uma população pequena, mas temos todo o potencial e as outras seleções irão ter muito respeito por nós. Eu, pessoalmente, quero muito que chegue o Euro e realçar o trabalho todo que fizeram por nós. Isto é uma estrutura muito grande e não fomos só nós a conseguir este feito, há muita gente envolvida", comentou, à RTP."Estar aqui é um orgulho tremendo. Estar neste lote de jogadores. Temos muitos jogadores bons que ficaram de fora, a rotatividade é imensa, qualquer um pode jogar. A imagem desta seleção foi o pique que todos demos numa transição ofensiva da Islândia, aos 80 e tal minutos, corremos todos para trás para não dar golo. Estamos todos a remar para o mesmo lado""É sempre especial quando jogo aqui. O público é tudo. Estamos a representar Portugal e sinto orgulho de ver a minha família aqui. Este estádio diz-me muito, fiz história aqui"Depois, o médio falou também à SportTV, alinhando nas mesmas ideias."Sim, foi o apuramento perfeito, algo histórico. Foi também o que manteve toda esta motivação, a maneira como encarámos estes jogos apesar de termos o apuramento garantido. Tínhamos o objetivo de fazer história. Toda a gente está de parabéns e agora queremos chegar ao Euro na máxima força para dar uma excelente resposta e tentar fazer concretizar o nosso sonho""Foi a união, assimilámos novas ideias também. Foi um benefício para a equipa. A organização que construímos desde o primeiro dia com o míster Roberto. Se tivesse de definir o mister Roberto numa palavra diria 'exigência', de certeza, e acho que o reflexo está dentro de campo. Puderam ver nesta fase de qualificação e agora temos o objetivo de chegar ao Europeu e dar o nosso máximo""Sim. Temos jogadores, talento individual não falta e coletivo também não. O sumo está todo aqui. É aproveitar o sumo que temos, inclusive os que ficaram de fora que podem também acrescentar qualidade. Não é fácil e há um grande orgulho de poder estar presente neste lote de jogadores. Temos todo o potencial para ir longe"