Pepe e os assobios a Otávio na Luz: «Ainda hoje dei os parabéns ao António Silva por estar nos 11 melhores da Liga»

Pepe foi esta terça-feira convidado, após o final do Islândia-Portugal (0-1), a comentar os polémicos assobios do público português a Otávio, companheiro de equipa no FC Porto, no duelo contra a Bósnia no Estádio da Luz.





"Acho que vocês também têm um papel importante sobre isso, que é passar bem a informação para que não haja dúvidas. Quando vimos aqui [Seleção Nacional] não olhámos para os clubes. Por exemplo, eu dou-me muito bem com o [Gonçalo] Inácio e com o António, ainda hoje lhe dei os parabéns por estar nos 11 melhores do ano da Liga. As pessoas têm de perceber que quando estamos na Seleção que estamos a representar todos", atirou o experiente defesa-central, em declarações aos jornalistas."Apesar de estar de dia é boa noite. é verdade, é estranho porque ontem às 11 horas ainda era de dia. Como o nosso míster falou, era uma equipa muito bem trabalhada, muito agressiva, foi o jogo deles, tentaram parar muito a nossa circulação, tivemos mais paciência na segunda. Mas não perdemos o nosso foco e conseguimos sair daqui com uma vitória."Apesar de faltar muito pouco tempo, estávamos positivos no jogo. Depois da expulsão eles baixaram muito as linhas e o golo apareceu. Nestes campos é, não são campeonatos, mas jogos fora em campos difíceis quando se ganhar normalmente diz-se que se ganham campeonatos. A equipa reagiu bem à perda. Fomos uma equipa muito madura dentro de campo.""Estamos a trabalhar bem, independentemente de quem jogue. Estamos a trabalhar com o objetivo de ajudar a Seleção", terminou.