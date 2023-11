Portugal alcançou registo inédito que só outras sete seleções conseguiram

Portugal derrotou este domingo a Islândiae conseguiu um feito inédito: apurar-se para uma fase final de um Europeu sem qualquer derrota. O percurso imaculado da Seleção Nacional começou a 23 de março com uma vitória frente ao Liechtenstein (4-0) no Estádio de Alvalade e terminou hoje com o triunfo sobre os islandeses, curiosamente, no mesmo relvado. Pelo meio, foram as tais 10 vitórias, com 36 golos marcados e somente 2 sofridos.O passaporte para um Europeu apenas com vitórias é novidade para Portugal, mas já houve outras sete seleções que conseguiram o mesmo feito: a França (1990/1991 e 2002/2003), a República Checa (1998/1999), a Espanha (2010/2011), a Alemanha (2010/2011), a Inglaterra (2014/2015), a Itália (2018/2019) e a Bélgica (2018/2019).A seleção belga, refira-se, conseguiu a proeza com… Roberto Martínez, que ainda não perdeu em fases de apuramento. Os belgas estavam inseridos no grupo I com Rússia, Escócia, Chipre, Cazaquistão, São Marino e não sofreram qualquer desaire no caminho para o Euro’2020, que se realizou em 2021 por causa da Covid-19. Os belgas, ainda assim, viriam a cair nos 'quartos', depois de na ronda prévia terem afastado precisamente Portugal.