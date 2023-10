Portugal-Eslováquia, 3-2: o duelo em 5 factos

3.5

Portugal derrotou a Eslováquia no Estádio do Dragão por 3-2, numa partida na qual a GoalPoint destaca os seguintes dados.6.5Portugal venceu pela margem mínima, mas poderia ter goleado. A turma das Quinas criou 6,5 Golos Esperados (xG), um recorde em todos os jogos de qualificação para o EURO 2024Em contraponto, o facto de os lusos só terem marcado por três vezes torna-os nos recordistas da ineficácia ofensiva. Foram 3.5 xG desperdiçados, que bateram o anterior máximo de 2.6 pertencente à Ucrânia, frente a MaltaPortugal criou oito ocasiões flagrantes de golo. Só a Finlândia, contra San Marino, usufruiu de mais (9) nesta qualificação. Os lusos falharam cinco, o segundo maior desperdício da qualificação até agoraBruno Fernandes voltou a brilhar e isolou-se na liderança dos jogadores com mais assistências na prova, com o bis de ofertas conseguido no Dragão. São já sete, mais duas que o holandês Denzel Dumfries, o perseguidorAntónio Silva ‘falhou’ num dos golos eslovacos, mas isso não muda os dados de mais uma exibição produtiva. O central ganhou os nove duelos que disputou, cinco deles ao boavisteiro Robert Bozeník e terminou com 14 ações defensivas, o máximo do jogo