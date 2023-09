Portugal-Luxemburgo, 9-0: O duelo em 5 factos

Portugal alcançou esta segunda-feira, diante do Luxemburgo, uma goleada histórica, por 9-0, em jogo a contar para a fase de qualificação para o Campeonato da Europa de 2024, e estes foram alguns dos dados que se destacam da partida, numa análise da GoalPoint.



Bruno Fernandes está em grande forma. O médio do United fez 3 assistências, aumentando o seu pecúlio nesta qualificação do EURO 2024 para 5 passes para golo, máximo da prova a par do holandês Denzel Dumfries.

A avalancha ofensiva de Portugal gerou 3.3 golos espertados (xG), mas o marcador final mostra 9 golos marcados. A turma das quinas conseguiu assim um salto positivo de 5.7 xG, novo máximo da qualificação.A qualidade ofensiva dos lusos fica também patente na quantidade de ocasiões flagrantes criadas. Foram 7 no total, o segundo registo mais alto na qualificação. A Finlândia lidera com 9, ante San Marino.Os dois centrais portugueses, Rúben Dias e Gonçalo Inácio, tiveram pouca oposição contrária no transporte de bola. Por isso, juntos somaram incríveis 535 metros de progressão com a bola nos pés.Finalmente, o número gordo do placard. Portugal construiu esta segunda-feira a maior goleada da sua história de 667 jogos, um 9-0 que bateu os 8-0 ao Liechtenstein em 1996.