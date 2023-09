Presidente da federação polaca: «Vou reunir-me com Fernando Santos. Espero uma análise exaustiva»

A Polónia vai de mal a pior. Ao perder por 2-0 na Albânia, a equipa de Fernando Santos somou a terceira derrota em outros tantos jogos fora de casa, complicando a luta pelo apuramento para a fase final do Euro'2024. Desta vez, nem Lewandowski apareceu para salvar a situação. Asani (37’) e Daku (62’) materializaram o triunfo albanês, afundando a seleção polaca no 4º lugar do grupo, com 6 pontos, enquanto a Albânia subiu à liderança, com 10, mais dois do que a Rep. Checa, que tem menos um jogo, e a Moldávia, que ganhou por 1-0 na visita às Ilhas Faroé.





Após a partida, Cezary Kulesza, presidente da federação polaca, não quis tomar medidas drásticas mas admitiu que vai analisar a situação com o próprio treinador português. "Vamos reunir amanhã. Aguardo uma análise exaustiva por parte do treinador. Depois falaremos sobre o que aconteceu em Tirana e quais os próximos passos", dissse o líder federativo ao jornal 'Przeglad Sportowy'.Recorde-se que, no final do encontro, questionado pelos jornalistas, Fernando Santos recusou a hipótese de demissão. "Eu demitir-me? Nem hoje, nem amanhã, Isso têm de perguntar ao presidente. Se ele entender que não me quer como treinador, fala comigo e encontramos uma solução", disse.