Rep. Checa, adversária de Portugal, foi ao sorteio sem selecionador: «Não é um problema, temos tempo»

O diretor técnico da seleção da República Checa, Erich Brabec, considerou hoje que Portugal "tem muita qualidade" em todas as posições e "é definitivamente o favorito" para terminar na liderança do Grupo F do Euro2024."Definitivamente que Portugal é o favorito para ficar em primeiro lugar", começou por dizer Erich Brabec, acrescentando: "Em cada posição, Portugal tem dois ou três bons jogadores a atuar na Europa. Tem muita qualidade em todas as posições no campo".

Atualmente sem selecionador, face à saída de Jaroslav Silhavy, anunciada pelo próprio, no final da derradeira partida da República Checa na fase de qualificação, Erich Brabec explicou que, neste momento, isso "não é um problema", embora estejam à procura de um técnico.

"Estamos sem treinador, mas estamos à procura disso. Vamos encontrar um treinador assim que possível. Neste momento não é um problema, temos algum tempo", frisou.

O diretor técnico dos checos recordou ainda o confronto entre portugueses e checos nos quartos de final do Euro2008, marcado por um tento solitário de Cristiano Ronaldo aos 79 minutos, de cabeça, a bater Petr Cech, antes da eliminação lusa nas meias-finais, com a Espanha.

"Foi um jogo difícil, mas as equipas agora são outras. Espero que tenhamos um outro resultado agora e que o Cristiano não marque", apontou o antigo defesa central checo.

Portugal vai defrontar Turquia, República Checa e o vencedor do caminho C dos play-offs no Grupo F do Campeonato da Europa de futebol de 2024, ditou o sorteio da competição realizado hoje, em Hamburgo, na Alemanha.

A seleção portuguesa, que se prepara para participar na fase final de um Europeu pela nona vez e a oitava consecutiva, vai estrear-se na competição diante dos checos, em 18 de junho, em Leipzig.

Segue-se o duelo com os turcos, em 22 de junho, em Dortmund, antes de fechar a fase de grupos em 26 de junho, em Gelsenkirchen, diante do adversário que vencer o caminho C dos play-offs, agendado para março, ou seja Geórgia, Luxemburgo, Grécia ou Cazaquistão.

O Campeonato da Europa de 2024 vai decorrer na Alemanha, entre 14 de junho e 14 de julho do próximo ano.