Tuchel quer Anthony Barry e Roberto Martínez garante: «Se houver mudança, será entre clubes»

Segundo a imprensa inglesa, Thomas Tuchel quer contar com Anthony Barry , adjunto da Seleção Nacional e do Chelsea, na sua nova equipa técnica no Bayern Munique. Roberto Martínez foi convidado a comentar a situação e garantiu que nada irá mudar em Portugal. Quanto muito no Chelsea..."Estou com Anthony há muitos anos e o que se passa no futebol internacional não tem nada a ver com o que sucede nos clubes. Se houver uma mudança, será de clube para clube", garantiu Martínez na conferência de antevisão ao Luxemburgo-Portugal de amanhã.A notícia foi avançada hoje pelo 'Evening Standard'. Barry, atualmente com 35 anos, impressionou Tuchel no tempo em que o treinador alemão liderou o Chelsea. O adjunto chegou aos blues pela mão de Frank Lampard, no verão de 2020, depois de se terem conhecido durante o curso de treinadores. Lampard saiu, mas Barry ficou, onde integrou, depois, a equipa de Tuchel e agora a de Graham Potter.