Os elogios a João Neves, o enigma quanto ao 11 e a felicidade de viver em Portugal: tudo o que disse Roberto Martínez

Roberto Martínez fez, esta quarta-feira, a antevisão ao Portugal-Eslováquia, de qualificação para o Euro'2024, que se joga amanhã pelas 19h45 no Estádio do Dragão. Em caso de vitória, recorde-se, a equipa das quinas garante a presença na prova."Acho que o João nasceu para jogar futebol, nasceu para jogar na Seleção. Vi um jogador muito natural, que está a desfrutar de cada minuto. Gosto muito da energia dele, do seu profissionalismo e confiança. Está a mostrar isso no primeiro estágio e isso é um sinal de que é um jogador com um potencial muito grande a nível mundial"."É importante ser flexível taticamente. O nosso trabalho foi muito claro, a forma como queremos jogar amanhã. Podemos falar disso depois do jogo. Estou muito contente com a nossa flexibilidade. Acho que os nossos jogadores, com dois ou três treinos, podem executar ideias táticas diferentes, e isso é importante para nos prepararmos, para crescermos e para nos adaptarmos ao que o jogo precisa.""Estamos focados e queremos estar no nosso melhor amanhã para tentarmos ganhar o jogo. Não há jogos fáceis e isso é muito claro. Ganhámos seis jogos porque os jogadores tiveram uma atitude e um compromisso excecionais. Isso dá uma estrutura para que depois possam mostrar o seu talento, sabemos que individualmente temos jogadores num patamar diferente das outras seleções [que estão no grupo]. Isso não significa que os jogos sejam fáceis. Estamos focados em crescer"."O futebol é mais simples que isso. É um grupo de pessoas, de jogadores, que tem um objetivo e um sonho, o de ganhar jogos a nível internacional. O adversário não faz parte disso. Os resultados, depois de 90 minutos, são a diferença entre as duas equipas. Estamos a trabalhar para nós. Podemos ser taticamente flexíveis, ter uma boa ligação, compromisso defensivo... Estamos a criar uma equipa que pode utilizar o talento individual. Esse é o nosso foco. Depois podemos avaliar a fase de apuramento. O futebol é muito simples"."No futebol moderno, todos falamos do 11 inicial. O 11 inicial tem cinco substituições e, depois, temos um jogo com a Bósnia no domingo. Como fizemos no último estágio, teremos jogadores para o onze, jogadores que terminam o jogo, e outros que vão entrar no onze inicial contra a Bósnia. Temos dois jogos muito importantes e olhamos para os 21 jogadores de campo e os três guarda-redes. Guarda-redes é diferente, o Diogo Costa vai jogar amanhã. O futebol moderno não é o 11 inicial e eu estou muito satisfeito com o trabalho de todos. Acho que todos trabalham com a intenção de poderem jogar amanhã e isso é muito importante para mim"."A lista de convocados tem uma ideia muito clara, dá uma ideia muito clara de como queremos jogar. Para este estágio, precisamos de 26 jogadores porque tínhamos a informação que podíamos perder dois jogadores e tínhamos outras dúvidas. Não é necessário chamar outros quando temos 24 connosco. Sei que há mais jogadores portugueses num bom momento de forma, isso é claro. Mas preciso de dar continuidade, de abrir a porta a jogadores que estão em bom momento, mas também precisamos de ter uma ideia de como vamos jogar contra o adversário. Temos 24 para amanhã e para o jogo com a Bósnia e não precisamos de chamar mais"."Acho que estamos todos juntos. Não sinto que precise de os convencer, sinto que somos uma equipa com um sonho e estamos a andar todos juntos. Gosto muito de viver em Portugal, é um país incrível e a minha família gosta muito. Não sinto que estou a tentar fazer parte dos portugueses, mas acho que somos uma equipa e estamos todos juntos para dar a nossa vida por um sonho"."Analisámos esse jogo antes do jogo com o Luxemburgo, fazemos isso sempre. Acho importante dizer que a Eslováquia foi melhor que nós naquela 1.ª parte. Não é que não tenhamos jogado bem, mas a Eslováquia esteve muito agressiva, defendeu muito bem as nossas linhas de passe. Sofremos um pouco e na 2.ª parte fomos melhores. O que vamos ver amanhã é uma Eslováquia muito bem trabalhada, um 4x3x3. Será esse o desafio para amanhã. Os jogadores sabem isso e já mostraram que quando o adversário joga bem, também sabemos ganhar. Ronaldo? Não vou dar uma resposta".