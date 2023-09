Roberto Martínez e o "circo" de Ronaldo: «É a sua opinião, pode tê-la»

Roberto Martínez foi parco em palavras quando questionado sobre as declarações de Cristiano Ronaldo, que considerou "um circo" as recentes polémicas no futebol português. O selecionador nacional diz que, para si, o mais importante é o rendimento demonstrado no relvado."Não ouvi o que ele disse, mas para mim é a sua opinião, pode tê-la. A minha tarefa é seguir jogadores, não importa a equipa e competição, importa o talento, atitude. Isso é uma parte muito clara", limitou-se a dizer o treinador, na conferência de antevisão ao Eslováquia-Portugal de amanhã.