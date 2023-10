Roberto Martínez e uma possível conquista do Euro'2024: «Precisamos de sonhos para tudo na vida»

As declarações de Roberto Martínez após o Portugal-Eslováquia (3-2), triunfo que carimbou o apuramento da Seleção Nacional para a fase final do Campeonato da Europa de futebol de 2024.





"É difícil porque estamos a meio do estágio, temos outro jogo na segunda-feira, mas foi uma experiência muito boa. O ambiente do Dragão foi espetacular e depois ganhamos o jogo. A nossa primeira parte foi muito boa, na segunda parte abrimos o jogo e precisamos de melhorar nesse aspeto, depois também intrometeu-se a chuva...", começou por dizer o selecionador nacional, em declarações à RTP3.

Sonhava conseguir este apuramento por Portugal?

"É um sonho estar na luta pelo apuramento e depois crescer porque individualmente a nossa seleção tem um talento superlativo. Para um selecionador é uma tarefa difícil utilizar todo esse talento, mas acho que nos últimos 7 jogos conseguimos demonstrar toda esta atitude."

O bom momento de forma de Ronaldo

"O Cristiano está num bom momento de forma, está a jogar muitos minutos e a marcar muitos golos com o seu clube. Na seleção tem uma experiência muito grande, é um estímulo e uma referência para os miúdos. Estamos todos a dar o melhor de nós. Não é um jogo individual é um jogo de todos e de compromisso."

Europeu

"Precisamos de sonhos para tudo na vida. Mas como realizar o sonho é o mais importante, é um processo de passo a passo e creio que nós estamos num bom caminho", terminou.



Entretanto, o selecionador nacional também falou aos microfones da Sport TV:



Entrada forte da equipa e a excelente exibição do guarda-redes da Eslováquia

"Concordo totalmente, Dubravka teve um jogo espetacular, mas a nossa primeira parte foi cheia de concentração e do trabalho do treino. A nossa estrutura e disciplina permitiu-nos ter muitas oportunidades. Podíamos ter marcado mais. O próximo passo é poder melhorar o que fizemos na segunda parte. Na segunda parte jogámos com o coração. Tentámos criar muitas mais oportunidades e não controlámos o jogo como temos de controlar. O ambiente foi espetacular, os adeptos criar um ambiente que nos levaram a querer marcar mais golos do que a controlar o jogo."



Equipa totalmente ligada quanto ao que faz de bem e ao que podia fazer de melhor?

"É uma autocrítica, um sentimento de responsabilidade e isso é essencial para podermos crescer. Queremos ganhar e cumprir objetivos, mas para nós é muito importante crescermos e melhorarmos. Sabemos que o que fizemos na segunda parte não é o que queremos."



Preparar já o Europeu ou pensar nos próximos jogos primeiro?

"A melhor maneira de preparar é tentar ganhar os jogos, mas agora temos uma lista de 23 para o Europeu e isso cria um ambiente competitivo e muito saudável. Para nós é isso, é dar oportunidade aos jogadores para mostrarem que podem estar na lista para o Europeu."





"São os jogadores no relvado. A equipa técnica, de apoio, acho que o profissionalismo na Federação é o que aumenta o nível dos jogadores e é o mesmo para mim. Tenho de seguir a mesma linha", terminou.