Roberto Martínez explica a opção de Cancelo diante da Eslováquia

Roberto Martínez, além de ter anunciado o onze para o jogo com a Eslováquia, também explicou as razões das suas opções, e justificou a escolha de João Cancelo nss escolhas iniciais após o ter chamado quando praticamente não tinham minutos de jogo no Barcelona, uma decisão que originou muita polémica."O Félix e o Cancelo tiveram um momento positivo e trabalharam bem. É positivo para o futebol português", garantiu o técnico, ao Canal 11, que havia justificado a chamada dos dois jogadores para lhes dar "apoio". Já João Palhinha que falhou a transferência para o Bayern no último dia do mercado, mostrou que está preparado para ser titular pois, de acordo com as palavras do treinador, "está em condições".Após ter apostado sempre num esquema de três centrais, o Martínez surpreendeu ao apresentar o que deverá ser um 4x3x3 em Bratislava, uma decisão que deverá surpreender os eslovacos. "Precisamos de mais competentes com uma maior flexibilidade tática. A Eslováquia usa um 4x3x3 e precisamos de defender em bloco. A jogar assim temos uma maior facilidade a defender por dentro", acrescentou apontando ainda a partida de hoje como mais uma oportunidade para ver a Seleção Nacional "evoluir".