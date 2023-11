Roberto Martínez: «Faltou mais alegria no jogo»

Roberto Martínez diz que a vitória (2-0) da seleção portuguesa frente ao Liechtenstein deu para tirar "notas positivas", embora reconheça que a exibição não tenha enchido particularmente o olho."Faltou mais alegria no jogo. Não foi uma questão tática ou técnica. A atitude foi boa, mas ficámos frustrados. Perdemos tempo. Ficámos numa situação que nos afetou. Mudámos na segunda parte e conseguimos mostrar os conceitos. Defendemos com jogadores de ataque… tivemos uma atitude positiva durante os 90 minutos. Não sofremos golos. O José Sá teve um momento chave. Tirámos muitas notas positivas e conseguimos a nova vitória", disse o selecionador nacional, em declarações à RTP, abordando depois as inovações táticas que implementou para este jogo, nomeadamente o sistema 3x4x3 que contou com Rúben Neves no trio de defesas e João Félix na ala esquerda. "É importante sermos taticamente flexíveis. No futebol internacional precisas de um ou dois dias para dar novas ideias. O Félix é excecional por dentro, mas queria vê-lo na largura e numa posição diferente. Os atacantes foram solidários. Como treinador, preciso de treinar e tentar que os jogadores possam aprender rápido"Questionado sobre a convocatória para o Europeu'2024, Roberto Martínez respondeu com cautelas: "Temos três jogos antes da lista definitiva. É importante experimentar e olhar para o que precisamos num torneio."Pouco depois, perante o microfone da SportTV, o técnico da turma das quinas voltou a falar da exibição pouco entusiasta da seleção portuguesa. "Não concordo que foi mais difícil. Todos os jogos são complicados. O resultado esteve sempre controlado. Na primeira parte tivemos frustração. O Liechtenstein parou muito o jogo. Queiramos um ritmo mais alto. Não era um problema de atitude. Era uma frustração que dificultou a chegada ao último terço. Houve as estreias do João Mário e do Toti Gomes, que trazem valências novas à seleção. Era importante ver o Bruma, que tem um perfil específico. A nona vitória está feita e temos que estar ao mesmo nível frente à Islândia em Alvalade. Jogos como os de hoje é para experimentar. O Rúben Neves tem experiência e jogou nessa posição [defesa-central] no Wolves. Os centrais passaram mais tempo no meio-campo. Tem qualidade de passe longo e curto. É rápido a reagir. É uma opção para o futuro", realçou o timoneiro da Seleção Nacional, deixando a garantia que Diogo Costa vai recuperar a titularidade frente à Islândia, no próximo domingo, e que pode voltar a fazer diversas mudanças."É importante avaliar os jogadores e tê-los frescos para o jogo. Temos 4 ou 5 prontos para jogarem. O Diogo Costa voltará para a baliza."