Roberto Martínez faz balanço: «A qualidade do plantel é excecional»

Roberto Martínez: «Pode haver mudanças, mas não vamos mudar... só por mudar»

Roberto Martínez elogia Luxemburgo e destaca três nomes: «É uma equipa muito competitiva»

Roberto Martínez: «Que na segunda-feira cheguem ao trabalho orgulhosos»

Roberto Martínez destacou o leque de jogadores que tem à sua disposição, nomeadamente a qualidade dos jogadores portugueses. Numa espécie de balanço, o novo selecionador nacional lembrou ainda que trabalhar sob vitórias deixa tudo mais fácil."Estamos juntos há três dias, fiquei encantado com o nível de união, de ambição, de compromisso, de vontade. A qualidade do plantel é excecional. Estamos apenas no começo da caminhada, temos de crescer juntos, mas é sempre mais fácil quando ganhas. Foi uma vitória importante nesse ponto de vista", afirmou Martínez na antevisão ao Luxemburgo-Portugal de amanhã, para o qual deverá fazer alterações."É muito importante ter gente fresca. Três dias depois do jogo com o Liechtenstein, importante é que toda a gente esteja bem fisicamente. Pode haver mudanças, é importante ter continuidade no trabalho que fizemos neste período, mas mesmo havendo mudanças, é apenas para dar frescura, não para mudar. Diogo Leite e Matheus trabalharam muito bem, só não ficaram nos 20 porque tínhamos de ter 20. Têm todas as chances de estar dentro", assegurou."Creio que pela experiência internacional há que preparar tudo a partir do primeiro dia. Trabalhámos no primeiro dia algumas coisas que já eram para este jogo. Isso tem a ver com a experiência e usar os jogadores específicos para momentos. Só tínhamos um dia para preparar o Luxemburgo no campo, mas é a mesma dificuldade que o selecionador do Luxemburgo terá. É a dificuldade do futebol internacional, a dificuldade de ser consistente nos resultados. É muito importante conhecermo-nos bem, para superar um mudança tão rápida""Não classificamos equipas antes do jogo, apenas depois dos dez jogos. O que posso dizer é que respeitamos imenso o Luxemburgo. Ter um treinador como eles têm, que conhece tudo lá dentro, os jogadores, a estrutura, a mentalidade. Jogam como um clube, não é como uma seleção. Olho para eles e reconhecemos a continuidade, o trabalho. É uma equipa competitiva. Não vamos subestimar uma equipa que apenas perdeu dois jogos nos últimos nove. Temos de respeitá-los ao máximo""Nasci em Espanha, sei muito bem o quão especial é o futebol português, quão especial é o jogador português a adaptar-se a diferentes contextos. Há muitas coisas que posso usar da minha experiência. Tem um início entusiasmante de ciclo.""Não podemos controlar o que se passa fora do balneário. O trabalho foi muito bom, a atitude e a qualidade humana surpreenderam-me. Tudo o resto é uma grata surpresa. Há que controlar esses aspetos, importante é que os adeptos estejam orgulhosos, que vejam comprometimento e vontade de todos, para que cheguem ao trabalho orgulhosos na segunda-feira.""Tomamos decisões baseadas no que queremos neste estágio, da forma como queremos jogar. A ideia era ter dois números 9. Daí tomamos as nossas decisões, que é a parte mais difícil do meu trabalho. Deixámos jogadores de fora que não fizeram nada de errado para não estar na lista, mas são esses os problemas dos treinadores. É um bom problema. Temos um grupo de 35 jogadores que podia estar cá. A concorrência é enorme. Dá-me a oportunidade para analisar e deixar o futebol tomar decisões."