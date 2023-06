Roberto Martínez: «Foi um jogo bom, mas não foi espectacular»

Apesar da vitória por 1-0 sobre a Islândia , Roberto Martínez assumiu que a equipa não se apresentou da melhor forma em solo nórdico, muito por conta daquilo que diz ser "fadiga mental". Ainda assim, o selecionador nacional destaca o merecimento do triunfo por conta da forma como os jogadores se entregaram ao jogo."Estava [à espera de dificuldades]. No futebol internacional, depois de 72 horas, todos os jogos são difíceis. A equipa estava cansada, mas não fisicamente. É mais fadiga mental. Contra a Islândia, uma equipa que joga com pouco risco, bem organizada. Os ataques de futebol direto precisam de foco e nós tivemos isso. Foi uma vitória merecida, porque sem jogar de forma atrativa como podemos, tivemos de mostrar valores de equipa ganhadora, que tem uma motivação e orgulho para ganhar. São 3 pontos muito importantes", assumiu o selecionador, à RTP."O nosso objetivo é o mesmo: melhorar, jogar cada jogo. Queremos ser melhores, precisamos de crescer juntos. As férias vão fazer muito bem. Há jogadores com mais de 70 jogos... Mas a atitude e responsabilidade que demonstraram hoje foi merecedora de uma vitória. Podemos crescer muito depois de um resultado assim", assumiu.Depois, à SportTV, repetiu o discurso e acrescentou algumas ideias. "Acho que este jogo era para o resultado. Um jogo ,difícil porque era 72 horas depois do jogo contra a Bósnia. Foi uma partida muito difícil para as duas equipas. É normal porque os jogos em junho são mais difíceis. Hoje ganhámos com valores de equipa ganhadora, foi um jogo bom, mas não foi espetacular. Tentámos jogar sempre ao ataque, tivemos 11 cantos, mas manter a baliza a zeros contra uma equipa contra a Islândia deixa-me muito satisfeito. Estou mais satisfeito pelos valores demonstrados pela equipa.cansaço".Relativamente a esse mesmo cansaço, Martínez lembrou o calendário preenchido e falou das mudanças operadas. "Acho que ter Rafael Leão com frescura foi importante, a experiência do Pepe com frescura também foi importante e depois, como equipa, nós soubemos sofrer e isso é muito importante."A fechar, quando questionado sobre se a qualificação fica mais perto, o espanhol assumiu que sim... "mas passo a passo". "Precisamos agora de desfrutar das quatro vitórias, depois descansar bem. O Nélson Semedo tem um casamento, momento para estar contente a nível pessoal. E depois, preparar o estágio de setembro porque cada estágio é vital para nós podermos crescer e sermos melhores."