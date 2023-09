Roberto Martínez: «João Palhinha teve uma mudança mental de equipa»

Roberto Martínez admitiu que João Palhinha viveu um "momento muito difícil" com a transferência falhada para o Bayern Munique no último dia do mercado. Nesse sentido, o selecionador nacional considera que até foi bom para o médio do Fulham estar agora junto da equipa das quinas, de forma a limpar a cabeça e ultrapassar o sucedido."O João teve um momento muito difícil. Está a outro patamar, para os melhores equipas do Mundo. Mas a nível pessoal foi muito difícil, porque não foi uma possível contratação, mas uma situação. Apanhou voo, teve uma mudança mental de equipa. É muito difícil. Acho que foi positivo ter o João para ele e para nós. O nível que mostrou no treino melhorou. Mas acho que ele gostou de ter a família da Seleção porque foi um momento muito difícil. Temos muito boas opções. O Rúben fez estágio muito bom, com a Bósnia esteve bem e com a Islândia também. Otávio fisicamente está muito bem. Danilo pode jogar a trinco e temos boas opções", afirmou Martínez na conferência de antevisão ao Eslováquia-Portugal de amanhã.Questionado sobre os momentos de forma de João Cancelo e João Félix, chamados à Seleção depois de pré-épocas atribuladas com mudança de clube, o selecionador lembrou que o facto de ambos terem jogado logo pelo Barcelona significa que estão prontos: "É importante para um selecionador. Ser parte da Seleção é muito diferente de jogar dois jogos de 90 minutos. Para ser parte da Seleção conta o talento, o que se pode fazer. Jogar dois jogos de 90 minutos é totalmente impossível. Mas temos toda a informação que precisamos para tomar decisões. Quando João Félix e Cancelo chegam ao Barcelona e jogam diretamente, acho que é um sinal de que estão a um nível perfeito para atuar nos melhores momentos. Cancelo fez uma pré-temporada perfeita. O João Félix jogou menos, mas está a um nível psicologicamente muito positivo para ajudar equipa."