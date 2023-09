Roberto Martínez lamenta ausência de Ronaldo e revela: «Gonçalo Ramos vai ter essa oportunidade»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Com o cartão amarelo que viu no decurso da segunda parte diante da Eslováquia , Cristiano Ronaldo preencheu uma série de admoestações e, por isso, vai desfalcar Portugal frente ao Luxemburgo. Roberto Martínez lamenta essa ausência, mas frisa que esta situação é importante para outros jogadores se mostrarem. A começar por Gonçalo Ramos."[Cristiano Ronaldo] É sempre importante. Hoje com o cartão amarelo foi claro que precisava de dar tudo nos 90 minutos. Ajudou muito na vitória, mas agora temos de mostrar que temos outros que podem ajudar a equipa. O Gonçalo Ramos vai ter essa oportunidade", revelou.