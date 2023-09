Roberto Martínez: «Queremos mais, melhorar e crescer com jogos como este»

Roberto Martínez mostrou-se satisfeito com mais uma vitória da Seleção Nacional, a quinta em outros tantos jogos desde que assumiu o comando técnico, especialmente pelo facto de ter visto, diante da Eslováquia , valores em campo que considera importantes para triunfar."Acho que ganhar era o mais importante. Com carácter, para jogar na Seleção é importante ter espírito de grupo, compromisso e todos os valores de uma equipa ganhadora foram mostrados. Tecnicamente os primeiros 15 minutos foram muito difíceis, não nos adaptámos ao que precisávamos de fazer. Mas gostei da reação na segunda parte e, mesmo na primeira, tivemos momentos para criar mais golos. O trabalho dos jogadores permitiu-nos manter a baliza a zeros, o que é importante fora de casa", começou por analisar, à RTP.Questionado sobre a opção de jogar com uma linha de quatro defesas, Martínez explicou-se. "Precisamos de mais variedade tática, temos que tornar-nos mais competentes. Gostei de momentos e ligações entre jogadores. Hoje era importante ter uma situação de um para um com o Rafael Leão, algo que não aproveitámos tanto quanto devíamos. Mas temos um grupo de jogadores com capacidade para adaptação tática e isso foi importante hoje. Vamos agora preparar o Luxemburgo, será uma preparação diferente, mas é importante ter variedade tática para enfrentar um torneio internacional."Quanto ao registo histórico de ter sido o primeiro selecionador a conseguir cinco vitórias a abrir uma qualificação, o espanhol deixa claro que não é fácil alcançar tais números. "Não é fácil ganhar jogos. Isso é histórico, porque para ganhar jogos internacionais é preciso talento, mas estar preparado, algo que é muito difícil, pois os jogadores têm de enfrentar os desafios dos clubes e depois estar com a seleção. O nosso grupo conseguiu isso, porque os valores de compromisso, trabalho, de saber sofrer deram-nos esse recorde. Mas queremos mais, melhorar e crescer com jogos como este".