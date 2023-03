Roberto Martínez: «Quero falar com Fernando Santos em maio»

Roberto Martínez não podia ter pedido melhor estreia à frente do comando técnico de Portugal. A equipa das quinas goleou esta quinta-feira o Liechtenstein, por 4-0, no arranque da fase de qualificação para o Campeonato da Europa de 2024, colocando-se no topo da classificação do Grupo J (a par da Bósnia, que também venceu esta noite).

No final da partida no Estádio José Alvalade, o treinador espanhol elogiou a exibição autoritária da equipa, sobretudo na segunda parte, elogiou o comportamento dos jogadores, comentou a exibição de Cristiano Ronaldo e ainda falou sobre Fernando Santos.

"Sim, o resultado é muito importante. Foi uma oportunidade para conhecer os jogadores e perceber como podemos extrair da melhor forma possível as qualidades dos jogadores. Estou muito orgulhoso dos meus jogadores. A atitude demonstrada hoje foi uma continuação [do que foi mostrado nos treinos]. Temos de desfrutar de momentos assim. O público esteve fantástico. Nota-se que é muito especial quando se joga pela Seleção de Portugal e os jogadores seguiram esta linha. Foi mais um passo em frente para nos prepararamos para o próximo jogo", começou por dizer, em declarações à RTP3.



Atitude da equipa da primeira para a segunda parte

"Sim, creio que ficámos um pouco frustrados na primeira parte, mas não houve nenhuma situação de perigo do adversário. Quando há jogos assim [em que o adversário se fecha muito] temos de ajustar. A forma como começámos a primeira e a segunda parte deu-nos vantagem."



Luxemburgo

"Cada adversário é distinto. Jogar fora de casa é sempre difícil. Temos de recuperar bem para termos energia para o próximo jogo."

DECLARAÇÕES À SPORT TV



Análise ao jogo

"O balanço é muito, muito postivo. Seguimos a mesma atitude e trabalho desempenhado nos treinos. É sempre muito difícil de jogar estes jogos, são complicados. A forma como pudemos jogar com bola e sufocar o Liechtenstein foi imporatne para nós. Creio que começámos muito bem e depois ficamos frustrados, procurámos ações mais individualizadas nos últimos 25 minutos da primeira parte. A segunda parte foi muito melhor. Foi uma oportunidade para ganharmos três pontos. Uma oportiunidade para conhecer os jogadores e eles a mim. Foi um início muito importante."



Adversário com muitos jogadores atrás da linha da bola

"É sempre o mais complicado quando tens muitos jogadores à frente da baliza. Não podemos ser individualistas nestes jogos. O mais improtante foi o que fizemos sem bola, e tivemos muito bem nesse aspeto. Hoje não houve Liechtenstein."

Exibição de Ronaldo

"Para estar na Seleção tem de estar comprometido. É um novo ciclo. É muito importante que mostre compromisso para que possamos usar a sua experiência, e ele mostra esse compromisso."

Já falou com Fernando Santos?

"Ainda não, é algo que quero fazer quando estivermos juntos em maio, para saber mais informações sobre o grande trabalho que fez", terminou.