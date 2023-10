Roberto Martínez: «Temos um grupo de jogadores com um sonho coletivo»

Depois de Portugal vencer na Bósnia por 5-0, Roberto Martínez apareceu naturalmente na zona de etrevistas rápidas com um sorriso no rosto e não escondeu a satisfação com a exibição da turma das quinas."O jogo de hoje é uma amostra do trabalho dos jogadores no treino, a atitude e o compromisso. Houve uma reação. Gostámos da primeira parte com Eslováquia, mas não gostámos da segunda. E os jogadores mostraram isso aqui. Mantivemos a baliza a zero. Muitos sinais importantes para nós. Como jogador e adepto de futebol, gostas de memórias. Uma memória de ganhar 5-0 fora de casa, oito vitórias consecutivas… É para ficar satisfeito", disse à RTP o selecionador português, que pediu um ambiente de festa para a receção à Islândia no último jogo da fase de grupos (antes ainda há uma deslocação ao Liechtenstein): "Gostaria de ter uma celebração em Alvalade. Jogar em casa, um apuramento em histórico… um bom motivo para festejar. Vamos dar tudo. Eu e a equipa técnica temos um trabalho difícil de ter 23 jogadores porque o futebol português tem mais jogadores, mas continuamos no mesmo caminho.Por fim, Roberto Martínez falou num "sonho coletivo". "Temos de enfrentar o próximo jogo com pressão de fazer as coisas bem, trabalhar bem. Tentar sacar todo o talento de uma forma coletiva, que é o mais difícil. O talento individual de Portugal é de alto nivel, mas gosto mais do compromisso, atitude e equilíbrio que os jogadores dão. É um grupo de jogadores com um sonho coletivo."