Roberto Martínez analisa sorteio do Euro'2024: «Turquia é uma seleção muito competitiva»

Roberto Martínez marcou presença este sábado no sorteio da fase de grupos do Campeonato da Europa de 2024, que colocou Portugal no Grupo F, juntamente com Turquia, República Checa e ainda o Vencedor do Playoff C (a designar).

No final do sorteio, o selecionador nacional falou sobre os adversários que terá pela frente, elogiando a qualidade da Turquia. "Tal como seleções como Croácia ou País de Gales, a Turquia é uma seleção com uma mistura muito boa de talento individual, com jovens talentosos, e também com experiência. É uma seleção muito competitiva", começou por dizer, em declarações à Sport TV.

Jogos muito no centro da Alemanha. É possível voltar a Marienfeld, tal como em 2006?

"É possível, agora temos 48 horas para tomar algumas decisões importantes. Mas temos de avaliar todos os aspetos do relvado e posições estratégicas em relação à preparação."

Portugal favorito do grupo?

"A nossa força está no interior do balneário. Para nós, os próximos passos importantes serão o estágio de março, para finalizar a lista [de jogadores], e depois termos uma preparação perfeita. Os jogos serão importantes para crescermos. Fizemos um apuramento muito bom mas isso não dá uma vantagem para o torneio. Temos de estar preparados nos três jogos. Temos de nos preparar bem e dar aos nossos adeptos uma alegria para poderem estar com muito entusiasmo para o dia 18."

Adeptos turcos em vantagem na Alemanha

"Sim, mas acho que em quantidade, não em qualidade. Não tenho problemas com isso."

Há alguma seleção que encaixa melhor com Portugal ou são todas diferentes?

"Diferentes. No futebol moderno é preciso ter uma flexibilidade tática. Precisamos de ter mais soluções para estarmos preparados. O vencedor do playoff pode ser muito diferente, uma equipa como o Luxemburgo que conhecemos bem ou até a Grécia que é muito competitiva. Temos agora quatro jogos muito importantes para finalizarmos a preparação."