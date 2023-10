Rúben Dias: «Com uma equipa como a nossa tudo é possível»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Garantido o apuramento para a fase final do Euro'2024, Rúben Dias diz que a Seleção Nacional vai agora em busca de garantir o primeiro lugar do grupo. Ainda assim, o principal está feito e o defesa não escondeu a felicidade.

"Estamos todos muito felizes. O passado recente diz-nos que não era fácil garantir o apuramento, ainda que o tenhamos feito sempre. Agora vamos lutar pelo primeiro lugar. Foi muito importante o triunfo de hoje. Como é óbvio, no 2-1 e 3-2 perdemos o controlo que havia com o 2-0 e 3-1. Consequência da chuva retirou conforto de jogar por trás para não correr riscos da bola parar. Ainda assim, a 2ª parte podia ter sido melhor, mas estamos felizes pelo apuramento e pelo marco histórico do Cristiano Ronaldo, que é um exemplo pelo país", analisou, em declarações à Sport TV.

"Com uma equipa como a nossa tudo é possível. É essencial o conjunto. Conseguimos ser equipa. Usar os jogos que faltam para nos tornarmos cada vez melhores para quando a altura chegar estar presente", concluiu o central.