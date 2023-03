Rúben Dias: «Estivemos o jogo todo em cima deles»

À RTP3

Rúben Dias foi titular no primeiro jogo de Roberto Martínez. O central lamentou que o Liechtenstein não tive uma atitude "proativa", preferindo ficar a defender junto à baliza."Estivemos o jogo todo em cima deles. Acabaram por não ter uma atitude proactiva, simplesmente ficaram lá atrás, o que complica o facto de tentarmos entrar. Na segunda parte conseguimos abrir o jogo. O primeiro golo é sempre importante. É importante num jogo destes conseguir marcar o mais rapidamente possível. Sem dúvida, na segunda parte, conseguimos impor o nosso jogo", referiu à Sport TV."Não diria. Quanto mais trabalho defensivo tivermos, mais complicado é o jogo. É uma conta simples. Exige que haja muita concentração, especialmente que as transições saiam sempre para nós e que não os deixemos sair.""Faz parte de uma nova etapa. A mudança obriga-nos a ver sempre mais à frente e a fazermos todos nós melhor. Acho que é isso."

Começar com goleada é sempre bom

"Como é óbvio, as nossas ambições são altas mas é importante fazer um jogo de cada vez. Especialmente agora, com o novo treinador, era importante começar bem, marcar golos e não sofrer e começar com uma vitória. Domingo há mais. Não há adversário certo nem errado. É difícil jogar com uma equipa que se fecha tanto, que abdica de jogar, se limita a fechar o espaço para não nos deixar entrar mas conseguimos fazer os golos."

Defesa a três

"A versatilidade no jogo, com defesa a 3, a 4 ou a 5 acaba por ser parte da nossa profissão, nós como jogadores de topo temos de estar preparados para nos adaptarmos. Seja a 4 ou a 5, muitas vezes há que mudar dentro do próprio jogo, pelas semelhanças que existem nos sistemas. Agora é assimilar as ideias do novo treinador e quanto mais cedo melhor para podermos render o máximo. O futebol é fácil mas às vezes torná-lo fácil também é difícil."