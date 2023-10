San Marino voltou a marcar em jogos oficiais dois anos depois... mas perdeu frente à Dinamarca

| YEP THAT'S SAN MARINO'S GOAL AFTER 2 YEARS



Usually don't post goals but this one is history itself

Sim, está a ler bem! O San Marino voltou a marcar um golo em jogos oficiais mais de dois anos depois da última vez, mas… acabou mesmo por averbar a sua 22.ª derrota consecutiva (também em jogos oficiais) ao perder por 2-1 frente à Dinamarca, em jogo a contar a oitava jornada do grupo H da fase de apuramento para o Euro’2024.A jogar em casa, a modesta equipa de San Marino aguentou o nulo no marcador durante quase toda a primeira parte, sendo apenas quebrada ao minuto 42, com o golo de Rasmus Hojlund.Quando tudo podia fazer prever que o mais difícil já estava feito para os dinamarqueses – inaugurar o marcador -, e que a vitória já estava assegurada, a equipa da casa surpreendeu tudo e todos e empatou a contenda. Aos 61', na sequência de um canto, Alessandro Golinucci aproveitou um corte para perto da pequena área e, com um remate acrobático, colocou a sua seleção no marcador, com um golo que significou também o fim de uma longa sequência de 16 jogos sem tentos apontados - o último tinha sido na derrota frente à Polónia por 7-1, a 5 de setembro de 2021.Apesar do golo histórico dos contrários, a Dinamarca viria mesmo a conquistar os importantes 3 pontos na sua caminhada rumo ao Europeu de 2024 graças ao golo de Yussuf Poulsen, ao minuto 70.Com este triunfo e com ainda duas partidas por realizar, os dinamarqueses igualam a Eslovénia no topo do grupo H com 18 pontos e dilatam a vantagem sobre o Cazaquistão (3.º) para 4 pontos. Quanto ao San Marino, segue em último lugar sem qualquer ponto conquistado e com 26 golos sofridos e agora... um marcado.