Scott McTominay acusa georgianos: «Rebolar no relvado, chorar como bebés... isto não é futebol»

Geórgia e Escócia empataram esta quinta-feira (2-2), numa partida de qualificação para o Europeu de 2024 que ficou marcada, para lá dos quatro golos, por uma intensa batalha entre jogadores de ambas as equipas, com um total de 32 faltas (17-15). Ora, na opinião do escocês Scott McTominay os georgianos aproveitaram-se claramente em várias ocasiões e acusou-os de se atirarem deliberadamente para o chão e chorarem "como bebés"."Todos os jogos a este nível são importantes. Eles têm jogadores muito bons, mas acho que, pela forma como agiram, foi uma vergonha. Mas o futebol é assim, é assim que às vezes as coisas acontecem. Levantar a cabeça é difícil, os rapazes estão desapontados no balneário, mas acho que há algo que podemos construir depois de termos conseguido recuperar por duas ocasiões. Mas deviam fazer alguma coisa em relação às pessoas que fingem estar lesionadas quando não estão. É difícil perceber, mas andar a rebolar, chorar como bebés toda a tarde, não é futebol. Só queríamos jogar e dar o nosso melhor, enquanto do outro lado só queriam provocar o árbitro", atirou o médio, ao Viaplay.