Selecionador da Eslováquia elogia Portugal: «Tem um jogador de luxo por posição»

O selecionador Francesco Calzona disse esta quinta-feira que a Eslováquia está "muito confiante" para conseguir um "resultado positivo" diante de Portugal, no Grupo J de qualificação para o Euro'2024, apelando ao essencial apoio dos adeptos locais. Na sexta-feira, a seleção eslovaca, segunda colocada do Grupo J, com 10 pontos, recebe no moderno Estádio Nacional, reconstruído de raiz em 2019 e com capacidade para 22.500 espetadores, a equipa das quinas, líder da 'poule', com 12, pelo que é essencial o apoio vindo das bancadas.

"A nossa equipa está muito confiante e um resultado positivo é o nosso objetivo. Clinicamente todos jogadores estão prontos para defrontar Portugal. Com o ambiente no estádio, e está previsto que irá estar esgotado, espero que os adeptos nos ajudem a conseguir o melhor resultado possível", começou por dizer o técnico transalpino, na conferência de imprensa de antevisão à partida da quinta jornada.

Depois, Francesco Calzona, de 54 anos, falou do bom momento dos seus jogadores e deixou elogios a Portugal, que tem "um jogador de luxo por posição". "Vários dos nossos jogadores começaram bem a sua época nos clubes e isso dá-nos ainda mais confiança. Temos grande respeito pelo adversário, a equipa de Portugal tem uma grande qualidade, o selecionador [Roberto] Martinez é muito bom e tem uma equipa que pode ganhar o próximo Campeonato [da Europa]", expressou.

Com a provável titularidade do capitão Cristiano Ronaldo no lado luso, o antigo treinador adjunto dos italianos do Nápoles rejeitou a ideia de dar uma atenção especial ao jogador dos sauditas do Al Nassr. "A nossa equipa não se está a concentrar só para defender o Cristiano Ronaldo. A nossa equipa, em primeiro lugar, tem que se concentrar em si própria e fazer o nosso jogo", finalizou.

Portugal defronta a Eslováquia, em Bratislava, na sexta-feira, num jogo que será dirigido pelo sueco Glenn Nyberg, e, três dias depois, na segunda, recebe no Algarve o Luxemburgo. Após quatro jornadas, a Seleção Nacional lidera o Grupo J, com 12 pontos, somando apenas vitórias, à frente da Eslováquia, segunda classificada, com 10, e do Luxemburgo, terceiro, com sete. Bósnia-Herzegovina e Islândia somam três pontos, enquanto o Liechtenstein continua a zero.

Os dois primeiros lugares do agrupamento dão acesso direto à fase final do Campeonato da Europa, que vai decorrer no próximo ano, na Alemanha.