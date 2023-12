Selecionador da Turquia analisa sorteio: «Portugal é a equipa favorita do grupo»

O selecionador de futebol da Turquia, o italiano Vincenzo Montella, afirmou este sábado que Portugal é a equipa favorita a vencer o Grupo F do Europeu 2024, que conta ainda com República Checa e um adversário vindo dos play-offs.

"Portugal é a equipa favorita. É uma equipa habituada [a estar em fases finais] e muito forte. Será um estímulo", considerou o selecionador da Turquia, de 49 anos, após o sorteio.

Em Hamburgo, ficou a conhecer-se o emparelhamento da competição continental de seleções, que se realizará na Alemanha, país que conta com uma grande comunidade turca, que promete ser um forte apoio à seleção de um país que vive muito o futebol.

"Jogámos contra a Alemanha no último mês, aqui na Alemanha, e o amor das gentes turcas fez com que tivéssemos jogado em casa. Isso será uma vantagem se vencermos, caso contrário não o será", sentenciou o ex-avançado e 20 vezes internacional italiano.

Vincenzo Montella assumiu o cargo de selecionador da Turquia apenas em setembro deste ano, sucedendo ao alemão Stefan Kuntz, e mostrou-se feliz por marcar presença na principal prova europeia de seleções, depois de vários anos a treinar apenas clubes.

"Estou muito contente por estar neste Europeu, mas sabemos que será muito difícil, pois as diferenças entre as seleções são pequenas", expressou ainda o técnico italiano.

Também Hamit Altintop, antiga estrela da seleção da Turquia e que atualmente integra a federação de futebol daquele país, reagiu de imediato ao sorteio do Campeonato da Europa de 2024 e também entregou o favoritismo do grupo a Portugal, assumindo que o objetivo turco passa por atingir a fase a eliminar da prova.

"Portugal é muito forte. Tem uma grande equipa, jogadores fantásticos e também um grande treinador. São favoritos a vencer o grupo, mas vamos ver o que conseguiremos fazer. O nosso objetivo é atingir a próxima ronda", salientou o ex-médio, com 40 anos.

Portugal vai defrontar Turquia, República Checa e o vencedor do caminho C dos play-offs no Grupo F do Campeonato da Europa de 2024, ditou o sorteio da competição realizado hoje, em Hamburgo, na Alemanha.

A seleção portuguesa, que se prepara para participar na fase final de um Europeu pela nona vez e a oitava consecutiva, vai estrear-se na competição diante dos checos, em 18 de junho, em Leipzig.

Segue-se o duelo com os turcos, em 22 de junho, em Dortmund, antes de fechar a fase de grupos em 26 de junho, em Gelsenkirchen, diante do adversário que vencer o caminho C dos play-offs, agendado para março, ou seja Geórgia, Luxemburgo, Grécia ou Cazaquistão.

O Campeonato da Europa de 2024 vai decorrer na Alemanha, entre 14 de junho e 14 de julho do próximo ano.