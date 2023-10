Selecionador sueco com "lágrimas nos olhos": «Pergunto-me para onde vai este mundo»

Janne Andersson, o selecionador da Suécia, descreveu toda a tristeza que ia na alma da seleção nórdica depois do ataque terrorista que vitimou dois adeptos suecos, baleados nas ruas de Bruxelas durante o jogo com a Bélgica. A partida, referente à fase de qualificação para o Euro'2024, foi suspensa ao intervalo (1-1) e o treinador nem quer saber se será reatada noutro dia ou não."Ao intervalo recebi esta informação louca... Pergunto-me para onde vai este mundo. Depois decidimos parar. Não interessa se depois o jogo é reatado ou não. Estamos muito tristes, temos lágrimas nos olhos. Quero expressar as minhas condolências a todos os familiares das vítimas. A minha família está preocupada, assim como as vossas famílias (dos jornalistas) também estarão", disse Janne Andersson.