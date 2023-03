Selecionador sueco 'pegado' com comentador em direto: «Isso é de muito baixo nível!»

A julgar pelo sucedido após o encontro entre Suécia e Azerbaijão, ninguém diria que os suecos tinham acabado de golear por 5-0. Mas a verdade é que o clima aqueceu bastante numa zona de entrevistas rápidas em pleno relvado, com o selecionador Janne Andersson a envolver-se numa violenta troca de palavras com Bojan Djordjic, antigo internacional jovem sueco, atual comentador no Viaplay.Tudo começou por conta da reduzida utilização de Jesper Karlsson, que neste encontro saltou do banco apenas aos 82', a tempo de fazer o quarto golo sueco. "Se vamos discutir a escolha dos jogadores, vamos ficar aqui a noite toda", atirou já visivelmente agastado o técnico. Djordjic disse então que oito minutos de jogo era "muito pouco" e Karlsson ripostou. "Quem é que não jogava? Eu posso escolher onze, quem ficava de fora? Desculpa, mas podias fazer o mesmo se fosses o selecionador".A conversa (ou discussão) subiu de tom, com Djordjic a acusar de choramingar, antes de Andersson ter tornado a conversa em algo mais pessoal. "Quem é que tu representas?", questionou o selecionador, aludindo ao facto do comentador ser natural de Belgrado e ter jogado pelas camadas jovens suecas. "A Suécia, claro. Quem é que haveria de representar? Que raio de coisa é essa? Vais dizer mais alguma coisa?", questionou Djordjic.Percebendo que se tinha 'esticado', Andersson passou a criticar a forma do antigo jogador comentador. "É tão mau. Estás para aí a dizer porcaria depois de um jogo quando ganhámos 5-0." Só que Djordjic não esqueceu e retomou o tema da sua nacionalidade. "Que raio de coisa é essa? Vais dizer mais alguma coisa? Estás a falar demasiado, estás a ser demasiado agressivo. Porquê? Que outro país podia estar a representar? Que outro país? A Sérvia, é isso que queres dizer? Represento a Suécia como qualquer pessoa. Nunca vou esquecer esta resposta, é muito má. É de muito baixo nível um selecionador dizer o que disseste. 'Quem é que representas?'..."Percebendo que a situação tinha ficado tensa, e tentando acalmá-la, o apresentador Niklas Jihde questionou então Andersson sobre o que tinha gostado no jogo. Foi pior a emenda que o soneto.. "Não estou satisfeito com nada. Se tivéssemos vindo cá e perdido 3-0, entenderia. Se ganhámos 5-0, devia ser defensivo? Vocês são quatro e confrontam-me com estas questões. Porra, que coisa má!", atirou Andersson, pousando em seguida o microfone e saíndo de cena.