Terrorista assassina suecos em Bruxelas: Bélgica-Suécia é suspenso e segurança reforçada junto ao estádio

Polícia à volta do Estádio Rei Balduíno



Belgas apoiam suecos no interior do Estádio Rei Balduíno



(em atualização) De acordo com relatos no local, o suposto autor, com um colete fluorescente laranja, terá assumido pertencer ao Estado Islâmico e gritou 'Aallahu Akbar', uma expressão que pode ser traduzida como 'Deus é grande'. Depois de alvejar os suecos e disparar sobre mais pessoas, acabou por abandonar o local de mota, continuando em paradeiro incerto. Recorde-se que ao lado, em França, o país está em alerta devido a ameaças de ataques terroristas.Entretanto, o nível de alerta terrorista em Bruxelas foi elevado ao máximo e há estações de metro já encerradas. A ministra do Interior, Annelies Verlinden, referiu que "o autor está a ser localizado" e que a polícia está à proceder à investigação."De acordo com o 'Het Nieuwsblad', o suspeito terá partilhado depois no Facebook um vídeo onde dizia que tinha assassinado "três infiéis".

Dois cidadãos suecos morreram e várias pessoas ficaram feridas na sequência de um ataque terrorista em Bruxelas, esta segunda-feira à noite. Segundo a imprensa belga, o presumível autor disparou com uma Kalashnikov sobre vários indivíduos nas ruas da capital e a segurança foi reforçada junto do Estádio Rei Balduíno, onde decorre o Bélgica-Suécia , de qualificação para o Euro'2024. A partida, aliás, estava no intervalo e já não foi reatada, pois os jogadores suecos não quiseram prosseguir, contando com o apoio dos futebolistas belgas. Os adeptos, esses, permanecem no recinto pois as portas estão fechadas.A UEFA confirmou depois a suspensão do jogo: "na sequência de uma suspeita de ataque terrorista em Bruxelas, foi decidido, após consulta das duas equipas e da polícia local, que o encontro seria abandonado. Mais comunicações serão feitas posteriormente."