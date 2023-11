Trubin prepara-se para duelo decisivo contra Itália: «Estou muito ansioso por este jogo»

Trubin está ansioso por representar a Ucrânia no jogo frente à Itália, que pode valer o apuramento direto para o Euro'2024 à seleção do guarda-redes benfiquista. Para carimbar o passaporte, a formação de leste precisa de derrotar os transalpinos na BayArena, em Leverkusen, casa emprestada dos ucranianos, e o guardião encara com naturalidade a pressão que se vive por estes dias."Frente a Itália, a sensação é de que se joga contra uma equipa de topo, por isso existe tanta pressão. Mas isso é natural no futebol, em grandes jogos como este. É muito bom. Estamos a preparar este encontro passo a passo. Pessoalmente, estou muito ansioso por este jogo e pelo resultado depois", referiu, em declarações reproduzidas pelo site ucraniano 'Sport', antes de um encontro em que Itália também estará pressionada, já que também só conseguirá o apuramento direto caso não perca.Na quinta-feira, Trubin jogou 30 minutos num particular frente ao clube polaco Lechia Gdansk e sente que foi um bom desafio para preparar o jogo decisivo de qualificação. "Estava muito frio e a chover. Por isso, o campo estava com alguns problemas. Mas é bom que tudo tenha acontecido sem lesões. Todos se prepararam bem. Agora o foco está na partida contra Itália", explicou.