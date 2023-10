UEFA anuncia minuto de silêncio em memória das vítimas do ataque terrorista em Bruxelas

A UEFA anunciou que será cumprido um minuto de silêncio em todos os jogos de qualificação para o Euro 2024 que decorrem esta terça-feira, em memória das duas vítimas do ataque terrorista de ontem, em Bruxelas , antes do jogo entre Bélgica e Suécia.A partida, recorde-se, estava no intervalo e acabou por não ser reatada, pois os jogadores suecos não quiseram prosseguir, contando com o apoio dos futebolistas belgas. Ainda não há informações sobre uma nova data para terminar a partida.