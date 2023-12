UEFA revela prémios do Euro'24 e aprova reformulação da Liga dos Campeões feminina

O Comité Executivo da UEFA juntou-se esta manhã para, entre outros pontos, revelar os prémios monetários para o Euro'2024 e aprovar a reformulação da Liga dos Campeões feminina a partir da temporada 2025/26. Estas alterações deverão permitir a Portugal ter mais clubes nas competições europeias, ao contrário do que acontece neste momento em que apenas o campeão tem acesso às rondas preliminares da Champions. Se Portugal estiver no 6.º lugar do ranking da UEFA, poderá ter três equipas a disputarem a competição nessa época, uma com acesso direto (campeão nacional) e duas através da participação nas fases preliminares (2.º e 3.º colocados).Além disso, será ainda criada uma nova competição feminina da UEFA, a ser disputada por 44 equipas. Isto significa, igualmente, que a Liga BPI na próxima época viabilizará a presença de três equipas nas competições europeias de 2025/26 - ou a participação de três equipas na Liga dos Campeões ou em menor número, mas presença garantida na nova prova da UEFA.No que diz respeito ao Euro'2024, cada seleção receberá 9,25 M€ por participar na competição, com 1 M€ por cada vitória e 500 mil euros por empate. A qualificação para os 'oitavos' dá direito a 1,5 M€, para os 'quartos' 2,5 M€ e para as 'meias' 4 M€. O campeão europeu receberá um pagamento extra de 8 M€, ao passo que a seleção que terminar em 2.º lugar receberá 5 M€.Contas feitas, o campeão, caso vença os três encontros da fase de grupos, vai atingir uma verba de 28,25 M€, mais três M€ do que o finalista vencido, caso este também tenha somado os nove pontos possíveis na primeira fase. No total, a UEFA vai distribuir um total de 331 M€ pelas 24 seleções apuradas para a fase final, que se disputa de 14 de junho a 14 de julho, na Alemanha e cujo sorteio (que poderá seguir no nosso site) se realiza hoje.