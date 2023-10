Victor Lindelöf foi ao balneário da Bélgica: «Mostrou verdadeira liderança»

Victor Lindelöf, capitão da seleção sueca, está a ser elogiado pela forma como agiu, depois de conhecido o atentado em Bruxelas que vitimou mortalmente dois adeptos nórdicos. O antigo defesa-central do Benfica, atualmente no Manchester United, foi ao balneário da Bélgica e sensibilizou Vertonghen e Lukaku para não continuarem o jogo, pedido que foi prontamente aceite."Victor Lindelöf mostrou verdadeira liderança, tomou uma decisão rápida e humana quando interrompeu corretamente a partida com a Bélgica", escreve o jornalista britânico do 'The Times', Henry Winter, no Twitter.O encontro entre belgas e suecos, a contar para o Grupo F de qualificação para o Euro'2024, registava igualdade a uma bola quando foi interrompido ao intervalo. Logo na altura, Lindelöf sublinhou: "Quando ouvi a notícia, conversei primeiro com os meus companheiros e depois com os jogadores belgas. Houve imediatamente uma grande solidariedade no balneário belga. Era emocionalmente impossível continuar a jogar. Isto é terrível."